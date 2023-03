Elena Sofia Ricci, 60, dice no alla chirurgia plastica – si piace ”così, anche più di quando aveva 20 anni” (Di venerdì 10 marzo 2023) Viviamo in una società dove la moda da seguire sembra essere l’apparire, e l’apparire però sempre più giovani. Ormai siamo abituati a vedere nel quotidiano e in TV sempre più personaggi televisi apparire completamente ringiovaniti. La sensazione è che si voglia sempre dimostrare che le lancette dell’orologio per qualche motivo per loro si sono fermate. Ma ci sono personaggi famosi che invece non hanno paura di mostrare che quelle lancette non si sono in realtà mai fermate. Come nel caso della bellissima e amatissima Elena Sofia Ricci. Elena Sofia Ricci è una delle attrici più apprezzate ed elogiate del panorama italiano. Da decenni ormai sotto i riflettori, Elena Sofia Ricci ha sempre espresso onestamente ciò che ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 10 marzo 2023) Viviamo in una società dove la moda da seguire sembra essere l’apparire, e l’apparire però sempre più giovani. Ormai siamo abituati a vedere nel quotidiano e in TV sempre più personaggi televisi apparire completamente ringiovaniti. La sensazione è che si voglia sempre dimostrare che le lancette dell’orologio per qualche motivo per loro si sono fermate. Ma ci sono personaggi famosi che invece non hanno paura di mostrare che quelle lancette non si sono in realtà mai fermate. Come nel caso della bellissima e amatissimaè una delle attrici più apprezzate ed elogiate del panorama italiano. Da decenni ormai sotto i riflettori,ha sempre espresso onestamente ciò che ...

