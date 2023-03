Egitto | il mistero del volto della “mini-sfinge” a due teste

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una nuova scoperta archeologica straordinaria arriva dall’. Questa volta si tratta di una piccolaa duee insolitamente sorridente che potrebbe avere ildi un imperatore romano. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nei pressi del Tempio di Hathor, dove si trovava la Torre di Dendera a circa 500 km a sud del Cairo. Secondo quanto riportato dalla BBC News insarebbe stata scoperta unadi piccole dimensioni e con un’espressione insolitamente sorridente. Il ritrovamento, secondo quanto afferma ilstero del Turismo e delle Antichità in un comunicato stampa ufficiale, si troverebbe in un bacino bizantino all’interno di una tomba a due livelli. Con laritrovata anche una stele romana inscritta in demotico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna50732053 : Molto bello il servizio dedicato all'acquedotto della Reggia di Caserta ma secondo me #freedom dà il meglio con sto… - noisychaos : Mistero, Leonardo da Vinci, cunicoli, Egitto...bella puntata! #freedomitalia1 -

Dario Fo: l'ultimobuffo, ore 21:20 su Rai 3 Documentario sulla vita di Dario Fo per la ... Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5 Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stellanella ...- 'Potrebbe essere la scoperta del secolo'. È incontrollabile l'esaltazione dell'archeologo - ... 'Non chiedetemi perché questo corridoio sia qui', ha detto alimentando il. Ma 'porterà a ...Le loro storie sono sconosciute ai più e sono ammantate di tenacia, die di sacrificio. La ... passato tristemente alla storia per aver arrecato danni a oltre quaranta piramidi ine in ...

Egitto mistero scoperta sfinge a due teste voto imperatore romano Velvet Mag

L'Egyptian Museum di piazza Tahrir al Cairo, l'istituzione che ancora custodisce la maggiore raccolta di antichità egizie al mondo, sta rendendo onore all'Italia ospitando per una settimana il Museo V ...Nella Piramide di Cheope c'è una camera segreta, scoperta con lo scanner: 9 metri x 18, a cosa serviva è uno dei misteri dell'antico Egitto.