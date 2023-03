Edoardo squalificato dal Gf Vip | Antonella è disperata | “Come faccio senza di te?”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - MontegrandeS : Edoardo Donnamaria è SQUALIFICATO dal #GFvip . C’è stata fin troppa tolleranza nei suoi confronti. Stavolta era in… - chiarinapic109 : RT @veryinutil: Alfonso: Edoardo ovviamente non può venire in studio perché è stato squalificato… #gfvip #donnalisi #incorvassi #drojette… - miriaFrascona50 : Cara. Antonella. Ieri. Sera. Ai detto la 1 cosa giusta se Edoardo è stato squalificato e anche colpa tua. Lo ai. St… -

PerchéDonnamaria è statodal GF Vip Contrariamente ad altri concorrenti, Donnamaria non è stato mandato via dalla casa per un motivo specifico (per esempio per una bestemmia, ...Il filo dei 'Donnalisi' si è spezzato.Donnamaria è statoin tronco, ora Antonella Fiordelisi è rimasta da sola nella casa del Grande Fratello Vip 7. I provvedimenti durissimi annunciati da Alfonso Signorini sono stati ...PerTavassi l'unica strada da prendere è quello di chiedere scusa per il suo comportamento, rivelando di aver imparato la lezione e di volersi adeguare alle nuove regole. La squalifica di ...

Perché Edoardo Donnamaria è stato Squalificato dal Grande Fratello Vip ecco il video del panino SuperGuidaTV

Poi il presentatore ha fatto un esempio, tra i tanti, in cui Edoardo Donnamaria avrebbe avuto degli atteggiamenti aggressivi verso Antonella Fiordelisi. Per tale ragione le conseguenze sarebbero state ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Edoardo Donnamaria non ha pr ...