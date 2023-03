Edoardo Donnamaria squalificato dal Grande Fratello Vip. Signorini tuona: “Atteggiamento aggressivo e intollerabile” (Di venerdì 10 marzo 2023) Anche la corda più resistente prima o poi si spezza. Lo ha fatto capire ampiamente lo show del Grande Fratello Vip che, seguendo la nuova politica di Pier Silvio Berlusconi che ha redarguito il reality show condotto da Alfonso Signorini ed è arrivato a cancellare la replica di una puntata e tutte le clip presenti sulla piattaforma streaming, ora ha iniziato a prendere seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti della casa. Gli atteggiamenti volgari e fuori dalle righe non sono più tollerati e il primo a pagare le conseguenze delle sue azioni è stato Edoardo Donnamaria, che nella puntata del 9 marzo è stato squalificato dal programma. Resosi protagonista più di una volta di comportamenti verbalmente e fisicamente inaccettabili nei confronti della concorrente Antonella Fiordelisi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Anche la corda più resistente prima o poi si spezza. Lo ha fatto capire ampiamente lo show delVip che, seguendo la nuova politica di Pier Silvio Berlusconi che ha redarguito il reality show condotto da Alfonsoed è arrivato a cancellare la replica di una puntata e tutte le clip presenti sulla piattaforma streaming, ora ha iniziato a prendere seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti della casa. Gli atteggiamenti volgari e fuori dalle righe non sono più tollerati e il primo a pagare le conseguenze delle sue azioni è stato, che nella puntata del 9 marzo è statodal programma. Resosi protagonista più di una volta di comportamenti verbalmente e fisicamente inaccettabili nei confronti della concorrente Antonella Fiordelisi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Donnamaria ha pagato per tutti: scelta surreale - Brenda_C__ : RT @Serena0395: C'È EDOARDO DONNAMARIA SU RADIO RTL!!! ?????? #oriele #donnalisi -