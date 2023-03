Edoardo Donnamaria squalificato al GF Vip | ecco come ha reagito il pubblico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - thoughtful_30 : #GFvip #drojette #donnalisi #fiorde @vincefrancesco @FiordelisiStef @Anto_Fiordelisi #edod #edoardodonnamaria… - SusannaPacini : RT @robertomanzi11: Il rumore che fà la verità ora ho sentito su Rtl che ci sarà una dichiarazione di Edoardo Donnamaria capisci #Donnalisi… -

Le lacrime di Antonella Fiordelisi durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate. La concorrente ha dovuto salutare il suo fidanzato, il quale - dopo seri provvedimenti presi dagli autori del reality show - ha dovuto dire addio al Loft di Cinecittà. Non appena è stata annunciata la squalifica da Alfonso ...Il filo dei 'Donnalisi' si è spezzato.è stato squalificato in tronco, ora Antonella Fiordelisi è rimasta da sola nella casa del Grande Fratello Vip 7. I provvedimenti durissimi annunciati da Alfonso Signorini sono stati ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', le donne della Casa giocano a obbligo o verità Leggi Anche 'GF Vip', arrivano i provvedimenti: squalificato, ammonizione per Tavassi - Antonella ...

Perché Edoardo Donnamaria è stato Squalificato dal Grande Fratello Vip ecco il video del panino SuperGuidaTV

Al "Grande Fratello Vip". Edoardo Donnamaria è stato squalificato, mentre per Edoardo Tavassi è arrivato un ultimo avvertimento. Sono quindi arrivati duri provvedimenti nella Casa dopo che nella scor ...Il riassunto della puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri, giovedì 9 marzo 2023: ecco cosa è successo dall'espulsione di Donnamaria alle nomination.