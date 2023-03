Edoardo Donnamaria, prime dichiarazioni dopo la squalifica al GF VIP (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria si è collegato con RTL 102.5: le prime dichiarazioni dopo la squalifica avvenuta ieri, giovedì 9 marzo Il provvedimento che ha riguardato Donnamaria è stato preso ieri sera in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip. Il vippone dopo una permanenza durata sei mesi nella casa è stato squalificato e ha dovuto dire addio al reality show di Canale 5. Questa mattina a sorpresa ha fatto le sue prime dichiarazioni a RTL 102.5. L’ex concorrente si è detto ancora frastornato dopo aver dormito solo tre ore. Ecco le sue parole: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023)si è collegato con RTL 102.5: lelaavvenuta ieri, giovedì 9 marzo Il provvedimento che ha riguardatoè stato preso ieri sera in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip. Il vipponeuna permanenza durata sei mesi nella casa è statoto e ha dovuto dire addio al reality show di Canale 5. Questa mattina a sorpresa ha fatto le suea RTL 102.5. L’ex concorrente si è detto ancora frastornatoaver dormito solo tre ore. Ecco le sue parole: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una ...

