Edoardo Donnamaria non farà ritorno a GF Vip | c' entra Pier Silvio Berlusconi

Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip i piani alti di Cologno Monzese hanno tuonato in merito alla direzione che stava prendendo il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un cambiamento radicale adottato da Pier Silvio Berlusconi c'è stato a partire dall'addio alle parolacce a certe dinamiche (come quella del Van Gate) fino alle richieste precise per la puntata in diretta. Come confessato da Micol Incorvaia, Luca Onestini e Andrea Maestrelli, la produzione avrebbe chiesto di coprire i tatuaggi, di non indossare orecchini vistosi e mettere calze coprenti per le donne. Inoltre il pubblico ha assistito anche a duri provvedimenti (Edoardo Tavassi ammonito e Edoardo Donnamaria squalificato) e non è sfuggita l'assenza degli ex concorrenti in studio tranne Antonino Spinalbese e Ginevra ...

