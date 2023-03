Edoardo Donnamaria, le prime dichiarazioni dopo la squalifica (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria si collega a sorpresa in diretta con RTL 102.5: ecco le prime dichiarazioni dopo la squalifica. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 marzo 2023)si collega a sorpresa in diretta con RTL 102.5: ecco lela. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - justdonnalisi : RT @dicoleparolacce: Stamattina mi sono sveglia per la prima volta senza alcun bisogno di difendere Edoardo Donnamaria dai 5 fandom che si… - Novella_2000 : Edoardo Donnamaria rompe il silenzio e rilascia un'intervista dopo la squalifica #gfvip -