Edoardo Donnamaria dopo squalifica al GF Vip: «Scosso e frastornato» (Di venerdì 10 marzo 2023) Durante la puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato soggetto alla squalifica dal programma a causa di alcuni comportamenti inopportuni contro Antonella Fiordelisi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno tra i vipponi, che non si aspettavano una punizione così severa. Il più incredulo è stato, naturalmente, il diretto interessato. Edoardo, infatti, è rimasto senza parole quando Alfonso Signorini gli ha comunicato il verdetto. Una volta uscito dalla casa, poi, pare che il ragazzo abbia mostrato un certo sgomento al punto da prendere una decisione piuttosto drastica. Ecco che ha fatto Edoardo Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip 7 La squalifica di Edoardo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 marzo 2023) Durante la puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip,è stato soggetto alladal programma a causa di alcuni comportamenti inopportuni contro Antonella Fiordelisi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno tra i vipponi, che non si aspettavano una punizione così severa. Il più incredulo è stato, naturalmente, il diretto interessato., infatti, è rimasto senza parole quando Alfonso Signorini gli ha comunicato il verdetto. Una volta uscito dalla casa, poi, pare che il ragazzo abbia mostrato un certo sgomento al punto da prendere una decisione piuttosto drastica. Ecco che ha fattolaal GF Vip 7 Ladi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - dany_malinconia : RT @Andreadedona2: Volevo solo ringraziarti Edoardo Donnamaria per il supporto e amicizia sincera dati a Giaele ??. #gioellers #donnalisi… - LPacidviper : “la prima cosa che ho fatto è stato abbracciare il cane” “Il mio unico pensiero da quando sono uscito è quando ri… -