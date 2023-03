Edoardo Donnamaria dopo l’espulsione: le prime parole in radio (Di venerdì 10 marzo 2023) l’espulsione di Edoardo Donnamaria ieri sera è piovuta come un fulmine a ciel sereno sulla quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Nessuno se lo aspettava, sebbene ci siano state diverse occasioni in cui il vippone ha esagerato, proprio il momento estrapolato ieri per giustificare il duro provvedimento, è sembrato agli occhi di tutti pretestuoso oltreché fuori misura e luogo. Tuttavia, ora il ragazzo è fuori dal reality show e ieri sera non è neanche entrato in studio. Se nelle prime ore si pensava fosse dovuto alla squalifica, in realtà nelle ultime ore sono emersi fatti nuovi: è stato l’ex volto di Forum a non volere entrare perché era scosso e aveva bisogno di stare solo. Ma stamattina, il vippone è apparso di tutt’altro umore quando è intervenuto in radio poche ore fa. Leggi anche: ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023)diieri sera è piovuta come un fulmine a ciel sereno sulla quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Nessuno se lo aspettava, sebbene ci siano state diverse occasioni in cui il vippone ha esagerato, proprio il momento estrapolato ieri per giustificare il duro provvedimento, è sembrato agli occhi di tutti pretestuoso oltreché fuori misura e luogo. Tuttavia, ora il ragazzo è fuori dal reality show e ieri sera non è neanche entrato in studio. Se nelleore si pensava fosse dovuto alla squalifica, in realtà nelle ultime ore sono emersi fatti nuovi: è stato l’ex volto di Forum a non volere entrare perché era scosso e aveva bisogno di stare solo. Ma stamattina, il vippone è apparso di tutt’altro umore quando è intervenuto inpoche ore fa. Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - ExpressTime3 : RT @ccoltellata: veramente un abbraccio forte al marito di alba che deve vederla piangere vomitare urlare per edoardo donnamaria del grande… - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica -