Edoardo Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip Antonella mi manca troppo penso a quando la rivedrò (Di venerdì 10 marzo 2023) Le prime parole di Edoardo Donnamaria fuori dalla Casa del GF Vip sono per la fidanzata Antonella Fiordelisi. L’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non ha modificato in alcun modo i sentimenti di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi. Lo dimostra la prima intervista rilasciata dal volto di Forum dopo la squalifica. Intervenuto Leggi su people24.myblog (Di venerdì 10 marzo 2023) Le prime parole difuori dalla Casa del GF Vip sono per la fidanzataFiordelisi. L’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non ha modificato in alcun modo i sentimenti dinei confronti diFiordelisi. Lo dimostra la prima intervista rilasciata dal volto di Forumla. Intervenuto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - AttaAttan2 : RT @minums97: per me è stata più protagonista ginevra che questo maleducato di edoardo donnamaria che di suo in questo programma non ha por… - mgiopas : RT @Mich3leA: Edoardo Donnamaria a RTL dopo la sua uscita dalla casa #gfvip #RTL #donnalisi #fiorde #fiordelisi #drojette #nikiters #incorv… -