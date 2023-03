Edoardo Donnamaria a RTL 102.5: «Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella Fiordalisi. Tranne Charlie Gnocchi». Ecco perché (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordalisi verso il matrimonio? L'ex vippone questa mattina - dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip - ha rilasciato, a... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023)verso il? L'ex vippone questa mattina - dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip - ha rilasciato, a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui lim… - giorgiaa_leuzzi : RT @dicoleparolacce: Stamattina mi sono sveglia per la prima volta senza alcun bisogno di difendere Edoardo Donnamaria dai 5 fandom che si… - SilviaFranco965 : RT @rtl1025: ?? @drojette a sorpresa su RTL 102.5: 'Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella. Tranne Charlie Gnocchi' #gfvip #donnal… -