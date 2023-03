Economia circolare, Pratesi: artisti si interrogano su ambiente (Di venerdì 10 marzo 2023) "L'arte contemporanea è un importante veicolo di innovazione per la sua capacità di produrre visioni controintuitive e punti divista laterali ma lungimiranti. Da tempo gli artisti si interrogano sulle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "L'arte contemporanea è un importante veicolo di innovazione per la sua capacità di produrre visioni controintuitive e punti divista laterali ma lungimiranti. Da tempo glisisulle ...

Economia circolare, Pratesi: artisti si interrogano su ambiente
sulle questioni ambientali più urgenti portando all'attenzione del grande pubblico le sfide che la società deve affrontare per favorire uno sviluppo sostenibile sulla base dell'economia circolare".

Economia circolare, Ruini: servono nuove visioni e percorsi
"Le risposte alle sfide cui ci mette davanti il periodo che stiamo vivendo possono passare attraverso le strade più diverse. Per raccontare l'economia circolare abbiamo bisogno di nuovi percorsi e nuove visioni. Come quelle degli artisti che hanno partecipato ad Arte Circolare. L'arte contemporanea oggi può essere veicolo di nuovi valori: i ..."

Pagamento della Tari, a Rimini uno sconto per chi dona le eccedenze alimentari
'Parliamo di un'operazione di abbattimento fiscale intelligente, volta a favorire l'economia circolare e allo stesso tempo a cambiare le abitudini delle attività commerciali o industriali che ...'

Pale, plastica, moda: con Greenthesis l'economia circolare ha il suo Faro

Economia circolare, Pratesi: artisti si interrogano su ambiente
Roma, 10 mar. (askanews) - "L'arte contemporanea è un importante veicolo di innovazione per la sua capacità di produrre visioni controintuitive e punti divista laterali ma lungimiranti. Da tempo gli artisti si interrogano su ambiente"