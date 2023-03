Earth Hour 2023, sabato 25 marzo torna l’Ora della Terra (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – sabato 25 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra: l’evento globale del Wwf che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo con un’azione simbolica, spegnendo le luci per un’ora. L’equazione ‘- CO2 +Natura = Futuro’ è il messaggio scelto dal Wwf Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro Pianeta. Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita così a ‘The Biggest Hour for Earth’, la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) –25alle 20.30: l’evento globale del Wwf che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo con un’azione simbolica, spegnendo le luci per un’ora. L’equazione ‘- CO2 +Natura = Futuro’ è il messaggio scelto dal Wwf Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro Pianeta. Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita così a ‘The Biggestfor’, la più grande ora per la, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli ...

