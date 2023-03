“È sempre mezzogiorno” | Antonella Clerici colpita da un terribile lutto | l’annuncio in diretta

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 marzo 2023) News tv. . La cucina come contesto in cui parlare di attualità con i numerosi ospiti in studio, tra i quali cuochi professionisti ed esperti di alimentazione, e giocare con il pubblico a casa: sono queste le due caratteristiche del nuovo programma diche ogni giorno fa compagnia al pubblico di Rai 1 prima del Tg. Nella giornata di ieri 9 Marzo 2023ha aperto la puntata con un annuncio straziante legato ad unche ha colpito sia lei che tutta la redazione. Vediamo nel dettaglio le sue parole.Leggi anche: “È”, paura per: cos’è successo Leggi anche: “È”,in lacrime in ...