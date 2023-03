E se vincesse Roman?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nella scorsa puntata di Smackdown, Cody ha ricordato i 915 giorni da campione diReigns, scatenando un’ovazione generale da parte del pubblico. Questa reazione mi ha stupito, considerato che solo qualche anno fa si bandiva una crociata per i regni di John Cena, i cui giorni da campione WWE, cumulativamente, superano di poco quelli del Capotribù. Non essere odiato per essere campione da così tanto tempo è un bel traguardo, da accreditare allo stupendo lavoro svolto dae dalla Federazione che lo ha gestito. Questo episodio mi ha fatto pensare che, infondo, c’è del margine perché una eventuale sconfitta di Cody non risulti così indigesta a più di qualcuno. Ovviamente parliamo di una minoranza risibile, che si contrappone alla moltitudine di persone che hanno già allestito il “funerale” di, programmato per la ...