È rissa sui decreti Sicurezza. Salvini non si fa commissariare (Di venerdì 10 marzo 2023) Compatti e granitici davanti alle telecamere, divisi e in costante lotta tra di loro quando c’è da ragionare sul provvedimento di turno da portare a casa. Strano destino quello delle destre che sembrano comportarsi come dottor Jekill e mister Hyde, come dimostra quanto accaduto ieri quando hanno approvato il nuovo decreto migranti, “all’unanimità” durante il Consiglio dei ministri a Cutro, dopo quella che è sembrata una vera e propria guerra interna. La Meloni prova a sfilare a Salvini il controllo dei mari. E per ripicca la Lega rilancia i suoi vecchi decreti Sicurezza Che le cose stiano così lo si intuisce proprio dalla genesi del provvedimento che nella sua bozza iniziale, arrivata sul tavolo del pre-Consiglio, metteva in bella mostra una norma che ha fatto sobbalzare sulla sedia i tanti leghisti e soprattutto il loro leader Matteo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Compatti e granitici davanti alle telecamere, divisi e in costante lotta tra di loro quando c’è da ragionare sul provvedimento di turno da portare a casa. Strano destino quello delle destre che sembrano comportarsi come dottor Jekill e mister Hyde, come dimostra quanto accaduto ieri quando hanno approvato il nuovo decreto migranti, “all’unanimità” durante il Consiglio dei ministri a Cutro, dopo quella che è sembrata una vera e propria guerra interna. La Meloni prova a sfilare ail controllo dei mari. E per ripicca la Lega rilancia i suoi vecchiChe le cose stiano così lo si intuisce proprio dalla genesi del provvedimento che nella sua bozza iniziale, arrivata sul tavolo del pre-Consiglio, metteva in bella mostra una norma che ha fatto sobbalzare sulla sedia i tanti leghisti e soprattutto il loro leader Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AfinetAlberto : È rissa sui decreti Sicurezza, Salvini non si fa Commissariare dalla Meloni! La donna Giorgia voleva affidare al gi… - LoredanaSensi : RT @Miti_Vigliero: Ischia, rissa tra genitori alla partita under 14: lo scontro partito da due mamme Almeno sei persone rischiano il Daspo… - Miti_Vigliero : Ischia, rissa tra genitori alla partita under 14: lo scontro partito da due mamme Almeno sei persone rischiano il… - Open_gol : Almeno sei persone rischiano il Daspo da parte del prefetto di Napoli. Ma il video che circola sui social potrebbe… - albee_03 : RT @SerieBNewsCom: Occhio nero ?? dopo una rissa? Agggressione da parte di qualche suo contestatore? Ma no, siete fuori strada??... Stefano #… -