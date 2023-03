Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: TV | E' morto Robert Blake, interpretò Tony Baretta nell'omonima serie - angiuoniluigi : RT @Corriere: È morto l’attore Robert Blake, il detective Baretta di una serie tv - ilmessaggeroit : Robert Blake, morto l'attore che interpretò il detective Tony Baretta nella storica serie tv - MediasetTgcom24 : Addio al detective Baretta: morto a 89 anni l'attore Robert Blake #RobertBlake #baretta #10marzo - MaccagnoPier : E' morto Robert Blake, interpretò Tony Baretta in tv -

L'attoreBlake - pseudonimo di Michael James Gubitosi - èall'età di 89 anni. Secondo i media americani il decesso è legato ad una malattia cardiaca. Era famoso per aver interpretato il detective ...L'attoreBlake - pseudonimo di Michael James Gubitosi - èall'età di 89 anni. Secondo i media americani il decesso è legato ad una malattia cardiaca. Era famoso per aver interpretato il detective ...E'a 89 anni l'attoreBlake, star del telefilm degli anni '70 'Baretta', per il quale vinse un Emmy e un Golden Globe, e elogiato per la sua interpretazione nel film 'A sangue freddo' tratto ...

E' morto Robert Blake, interpretò Tony Baretta in tv - Ultima Ora Agenzia ANSA

Robert Blake - pseudonimo di Michael James Gubitosi - è morto all'età di 89 anni. Il decesso dell'attore, secondo i media americani, è legato ad una malattia cardiaca. Era famoso per aver interpretato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...