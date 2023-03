“È morta una parte di noi”. Lutto in Rai, se n’è andato all’improvviso uno dei volti storici (Di venerdì 10 marzo 2023) Terribile Lutto in Rai, se n’è andato all’improvviso a 71 anni uno dei volti storici dell’azienda. Un volto che ha lavorato dietro le quinte ma grazie al quale i telespettatori italiani hanno potuto apprezzare alcuni dei programmi più amati. A dare l’annuncio la sua ultima creazione, la Mompracen produzioni: “Con immensa tristezza comunichiamo l’improvvisa scomparsa del nostro socio, amico e fratello. Abbiamo perso un pezzo della nostra esistenza. Come vivremo ogni giorno senza di lui?”. “Senza la sua ironia, senza il suo affetto discreto, senza la sua passione per questo mestiere. Sarà difficile, ma dovremo fare come avrebbe voluto lui, onorandolo con discrezione. Ci uniamo al dolore di Chiara, Gabriellina, Nicola e Giulia a cui va il nostro più grande e commosso abbraccio. Buon viaggio carissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Terribilein Rai, se n’èa 71 anni uno deidell’azienda. Un volto che ha lavorato dietro le quinte ma grazie al quale i telespettatori italiani hanno potuto apprezzare alcuni dei programmi più amati. A dare l’annuncio la sua ultima creazione, la Mompracen produzioni: “Con immensa tristezza comunichiamo l’improvvisa scomparsa del nostro socio, amico e fratello. Abbiamo perso un pezzo della nostra esistenza. Come vivremo ogni giorno senza di lui?”. “Senza la sua ironia, senza il suo affetto discreto, senza la sua passione per questo mestiere. Sarà difficile, ma dovremo fare come avrebbe voluto lui, onorandolo con discrezione. Ci uniamo al dolore di Chiara, Gabriellina, Nicola e Giulia a cui va il nostro più grande e commosso abbraccio. Buon viaggio carissimo ...

