È iniziato il terzo mandato di Xi Jinping (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Assemblea nazionale del popolo della Cina ha formalizzato il rinnovo dell'incarico, con una votazione storica che rafforzerà ulteriormente il potere del presidente Leggi su ilpost (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Assemblea nazionale del popolo della Cina ha formalizzato il rinnovo dell'incarico, con una votazione storica che rafforzerà ulteriormente il potere del presidente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È iniziato il terzo mandato di Xi Jinping - IldiariodiJess : Penso che oggi porterò a termine la the mortal instruments. Sincera: è stata una saga che ho iniziato e abbandonato… - jiminssparkles : Inizialmente st’archon quest sembrava interessante poi è arrivata la parte del deserto e non ho fatto altro che and… - Pix2610 : @ne76554121 Le orianistas italiane e spagnole e le badenzzzers hanno iniziato a votare tutti quelli che erano contr… - wonabimba : Non seguo il programma ma da quando è iniziato questo è il terzo caso. I programmi Mediaset dimostrano ancora una v… -