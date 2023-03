È finito lo snobismo delle italiane verso l’Europa e la Conference League (Libero)

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 marzo 2023) Su, Claudio Savelli commenta la fine dello “squadrele coppe europee minori, ovveroe la. “Quel che avevano le squadrela competizione minore europea,, fino a pochi anni fa era. Non ne erano all’altezza eppure la snobbavano, inventandosi qualsiasi scusa per mascherare i fallimenti. Allenatori, dirigenti e giocatori ripetevano che era inammissibile giocare il giovedì, che le trasferte erano tutte scomode, che il montepremi era misero, che non ne valeva la pena.” Un atteggiamento non così lontano nel tempo. Fino a qualche anno fa, in Italia il ...