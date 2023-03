(Di venerdì 10 marzo 2023) Denzelprobabilmente partirà titolare nella sfida di questa sera contro lo. L’olandese deve far bene perla sfida colRICONFERMA – Data l’indisponibilità di Milan Skriniar, a occupare il ruolo di braccetto difensivo destro sarà Danilo D’Ambrosio. Per una logica di turnover, a riposare sarà Matteo Darmian. Sulla fascia destra, quindi, agirà Denzel. L’olandese giocherà la quarta partita da titolare di fila in Serie A. Dopo la deludente prestazione con il Bologna, l’ex PSV ha alzato lievemente il suo rendimento contro il Lecce, riuscendo anche a regalare l’assist del 2-0 a Lautaro Martinez. SPERANZA –stasera dovrà dimostrare di essere tornato il giocatore visto lo scorso anno. Quest’anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #SpeziaInter, probabile il ritorno di #Handanovic tra i pali al posto di #Onana. Potrebbe giocare anche D'Ambrosio… - internewsit : Dumfries, con lo Spezia per riconfermarsi e ritrovare fiducia verso il Porto - - Bianca34874951 : RT @marifcinter: #SpeziaInter, probabile il ritorno di #Handanovic tra i pali al posto di #Onana. Potrebbe giocare anche D'Ambrosio al post… - cliexit_ : RT @marifcinter: #SpeziaInter, probabile il ritorno di #Handanovic tra i pali al posto di #Onana. Potrebbe giocare anche D'Ambrosio al post… - CHAMPXGNEPOETRY : @carnillo17 @FootballAndDre1 immagina definire forte una squadra con acerbi 90enne, de vrij bollito, skriniar con l… -

I nerazzurri sono attualmente secondi a quota 50 punti maun margine praticamente inesistente ... Inter (3 - 5 - 2) : Onana - Darmian, De Vrij, Bastoni -, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, ...... la 'Stellar Group', vanta ottimi rapportii grandi club di Serie A, quindi non è da escludere ...ventiduenne potrebbe essere offerto all'Inter come eventuale sostituto di, il prescelto di ...L'Inter può vantare uno degli attacchi più forti della Serie A46 reti realizzate ma in ... Inter (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni;, Barella, Brozovi, Calhanoglu, Dimarco; ...

Inter, nel mirino l'ex milanista Dalot: possibile scambio con Dumfries Blasting News Italia

Dimarco c’è invece, ma va verso la panchina nell’Inter: resta nettamente favorito Gosens a sinistra, con Darmian in pole a destra per Sky. È stato infatti provato D’Ambrosio nel terzetto difensivo, è ...Non recuperano Skriniar e Correa, non sono partiti per La Spezia. Conferma per Gosens a sinistra (nonostante il recupero di Dimarco, atteso in panchina), con Dumfries sulla corsia opposta. Ancora Darm ...