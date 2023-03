Due ostaggi in una farmacia a Karlsruhe. Chiesto riscatto da 1 milione (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono due le persone in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe, in Germania. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell'ordine, avrebbe Chiesto un riscatto di 1 milione. Lo riferisce la «Stuttgarter Zeitung». La polizia è impegnata in un'operazione su larga scala dopo che alcune persone sono state prese in ostaggio. L'area interessata vicino al quartiere fieristico è stata transennata. L'aggressore, apparentemente, si è rintanato nell'edificio. La scena del crimine si trova nel centro di Karlsruhe, in una delle strade principali, Ettlinger Strasse. Secondo la polizia, al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione. La polizia di Karlsruhe sarebbe in contatto con il sequestratore - o i sequestratori -. Lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono due le persone ino in una, in Germania. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell'ordine, avrebbeundi 1. Lo riferisce la «Stuttgarter Zeitung». La polizia è impegnata in un'operazione su larga scala dopo che alcune persone sono state prese ino. L'area interessata vicino al quartiere fieristico è stata transennata. L'aggressore, apparentemente, si è rintanato nell'edificio. La scena del crimine si trova nel centro di, in una delle strade principali, Ettlinger Strasse. Secondo la polizia, al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione. La polizia disarebbe in contatto con il sequestratore - o i sequestratori -. Lo ...

