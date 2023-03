Drupi | chi è la moglie Dorina Nato | “Le ho dedicato la canzone Piccola e Fragile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 marzo 2023)è legato allada oltre quarant’anni: ad unirli è stata la passione in comune per la musica: la donna era una corista dell’artista pavese. La voce di “” sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00, dove si racconterà alla padrona del salotto del pomeriggio di Raiuno, Serena Bortone. Giampiero Anelli (vero nome di, ndr) nasce a Pavia nel 1947 ed esordisce nella band Le Calamite: successivamente intraprende la carriera solista con la partecipazione al Festival Di Sanremo del 1973, dove si classifica ultimo. Nonostante sia stato penalizzato dalla posizione, il brano come diversi brani nella storia del Festival che hanno avuto la stessa sorte, ottiene un notevole successo nella ...