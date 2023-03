Dramma alla Vesuviana Trasporti: 58enne muore investito da un mezzo pesante (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Un paio d’ore fa a Somma Vesuviana i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella ditta Vesuviana Trasporti a via Starza della Regina per un infortunio sul lavoro. Per cause in corso di accertamento un 58enne sarebbe stato investito da un mezzo pesante in manovra. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale del Mare dove poi è deceduto Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della rilievi di castello di cisterna. Sul posto anche personale dell’Asl. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma(Na) – Un paio d’ore fa a Sommai Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella dittaa via Starza della Regina per un infortunio sul lavoro. Per cause in corso di accertamento unsarebbe statoda unin manovra. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale del Mare dove poi è deceduto Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della rilievi di castello di cisterna. Sul posto anche personale dell’Asl. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : L'eccezionale personalità della santa, Dottore della Chiesa, in due nuovi libri - EnricoLetta : Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un sim… - CarloCalenda : Il caso #Orlandi non è solo un caso insoluto e un dramma umano per la famiglia, ma attiene anche alla dignità dello… - paolobertulli5 : RT @Avvenire_Nei: L'eccezionale personalità della santa, Dottore della Chiesa, in due nuovi libri - aperon53 : @TgLa7 e quindi continuiamo a fare niente come gli scorsi anni con la sx? anzi, no, una cosa la facevamo(..vano): t… -