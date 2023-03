“Dovrò operarmi”, ex del GF Vip 7 confessa: “E’ un momento difficile”, fidanzata al suo fianco (Di venerdì 10 marzo 2023) Terminata l’esperienza al GF Vip 7, per Luca Salatino è iniziato un momento molto importante per la sua relazione con la fidanzata Soraia Ceruti Allam. La coppia si è recentemente raccontata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine dove l’ex Vippone ha parlato anche di un problema che lo affligge e che potrà risolvere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 marzo 2023) Terminata l’esperienza al GF Vip 7, per Luca Salatino è iniziato unmolto importante per la sua relazione con laSoraia Ceruti Allam. La coppia si è recentemente raccontata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine dove l’ex Vippone ha parlato anche di un problema che lo affligge e che potrà risolvere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

'Dovrò operarmi', ex del GF Vip 7 confessa: 'E' un momento difficile', fidanzata al suo fianco Quindi ha proseguito: È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione. Indubbiamente ... Grande Fratello Vip, Luca Salatino: "Dovrò operarmi" e annuncia anche un passo importante con Soraia Ceruti Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip , Luca Salatino ha svelato gli alti e bassi del periodo che sta vivendo.