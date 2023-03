Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming: DAZN o SKY? (Di venerdì 10 marzo 2023) Dove vedere Napoli Atalanta– Il Napoli dopo aver perso per la prima volta in stagione in campionato al Maradona contro la Lazio di Sarri, è chiamato a tornare immediatamente alla vittoria per continuare il grande cammino fatto fin qui. Di fronte gli azzurri avranno l’Atalanta di Gasperini, la dea non vince da tre giornate e ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato allontanandosi dalla zona Champions League. Napoli, Serie A Probabili formazioni Napoli-Atalanta Dal punto di vista delle formazioni non dovrebbero esserci particolari novità, al netto degli infortunati Raspadori e probabilmente Lozano e dello squalificato Mario Rui per Spalletti ed Hateboer e Koopmeiners per Gasperini, tutti gli altri big ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023)– Ildopo aver perso per la prima volta in stagione in campionato al Maradona contro la Lazio di Sarri, è chiamato a tornare immediatamente alla vittoria per continuare il grande cammino fatto fin qui. Di fronte gli azzurri avranno l’di Gasperini, la dea non vince da tre giornate e ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato allontanandosi dalla zona Champions League., Serie A Probabili formazioniDal punto di vista delle formazioni non dovrebbero esserci particolari novità, al netto degli infortunati Raspadori e probabilmente Lozano e dello squalificato Mario Rui per Spalletti ed Hateboer e Koopmeiners per Gasperini, tutti gli altri big ...

