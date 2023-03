Dove e a che ora vedere le repliche di C’è Posta per Te? Canali tv (Di venerdì 10 marzo 2023) . Dal 7 gennaio 2023 è ripartito un cult della televisione italiana: “C’è Posta per te”. Tra siparietti, gag e soprattutto storie strappalacrime, Maria De Filippi è tornata a impadronirsi del sabato serata televisivo italiano. Il programma funziona e anche alla grande, considerato come dal 2000 tiene incollate le persone al televisore anche nel fine settimana. Dove vedere le repliche di C’è Posta per Te? Come ogni sabato, dopo “Striscia la Notizia” Maria De Filippi abbraccia il proprio pubblico fidelizzato da decenni, facendo iniziare la trasmissione intorno alle ore 21.20. La puntata, in diretta, può essere vista in streaming anche sul sito di Mediaset. Per chi invece il sabato sera non può guardarla ma ha bisogno di vedersela più avanti con calma, può tranquillamente vedere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . Dal 7 gennaio 2023 è ripartito un cult della televisione italiana: “C’èper te”. Tra siparietti, gag e soprattutto storie strappalacrime, Maria De Filippi è tornata a impadronirsi del sabato serata televisivo italiano. Il programma funziona e anche alla grande, considerato come dal 2000 tiene incollate le persone al televisore anche nel fine settimana.ledi C’èper Te? Come ogni sabato, dopo “Striscia la Notizia” Maria De Filippi abbraccia il proprio pubblico fidelizzato da decenni, facendo iniziare la trasmissione intorno alle ore 21.20. La puntata, in diretta, può essere vista in streaming anche sul sito di Mediaset. Per chi invece il sabato sera non può guardarla ma ha bisogno di vedersela più avanti con calma, può tranquillamentela ...

