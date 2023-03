Dopo la tragedia di Cutro arriva la stretta, 30 anni agli scafisti. E premi sui flussi (Di venerdì 10 marzo 2023) - Ampiamente anticipata, è quella relativa ai trafficanti di esseri umani la novità più consistente contenuta nel decreto illustrato dalla Meloni e cinque ministri che non aggiungono nulla alla ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) - Ampiamente anticipata, è quella relativa ai trafficanti di esseri umani la novità più consistente contenuta nel decreto illustrato dalla Meloni e cinque ministri che non aggiungono nulla alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : 9 marzo 2020 - 9 marzo 2023. Tre anni dopo l’inizio della tragedia della pandemia con @MatteoRenzi e @CarloCalenda… - Linkiesta : Il ridicolo tentativo del governo di buttarla in caciara dopo la tragedia di #Cutro La destra sta provando a spazz… - elio_vito : Dopo una tragedia, costata la vita a decine di persone, pur non avendo responsabilità dirette, si è dimesso il mini… - delfino234 : RT @Ferula18: Ehi @GiorgiaMeloni l'ennesimo bimbo a fronte della figura di merda fatta nell'affrontare la tragedia e il dopo. Non sarà un b… - ainola6868 : RT @Ferula18: Ehi @GiorgiaMeloni l'ennesimo bimbo a fronte della figura di merda fatta nell'affrontare la tragedia e il dopo. Non sarà un b… -