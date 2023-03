“Dopo Basic Instinct persi la custodia di mio figlio”: il ricordo drammatico di Sharon Stone (Di venerdì 10 marzo 2023) Era il 1992 e l’iconica scena di nudo durante l’accavallamento delle gambe nel film cult Basic Instinct la consacrò tra i sex symbol degli Anni ’90, lanciando di fatto la sua carriera. Parliamo, ovviamente, di Sharon Stone, attrice, produttrice ed ex modella statunitense, che è tornata a raccontare quel periodo rivelando come, proprio a causa di quella memorabile scena nei panni di Catherine Tramell, perse l’affidamento del figlio. Dopo aver mantenuto il riserbo per anni, Sharon Stone ha deciso di raccontare il doloroso episodio nel seguitissimo podcast Table for Two, condotto da Bruce Bozzi. I fatti risalgono al 2004 e al divorzio dall’ex marito Phil Bronstein. Il processo ha, inevitabilmente, portato a valutare anche la custodia ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 marzo 2023) Era il 1992 e l’iconica scena di nudo durante l’accavallamento delle gambe nel film cultla consacrò tra i sex symbol degli Anni ’90, lanciando di fatto la sua carriera. Parliamo, ovviamente, di, attrice, produttrice ed ex modella statunitense, che è tornata a raccontare quel periodo rivelando come, proprio a causa di quella memorabile scena nei panni di Catherine Tramell, perse l’affidamento delaver mantenuto il riserbo per anni,ha deciso di raccontare il doloroso episodio nel seguitissimo podcast Table for Two, condotto da Bruce Bozzi. I fatti risalgono al 2004 e al divorzio dall’ex marito Phil Bronstein. Il processo ha, inevitabilmente, portato a valutare anche la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... basic_roach : @Luigi73137802 @BelpietroTweet E ci siamo arrivati a questa conclusione dopo tre anni di pandemia, non sto dicendo… - basic_roach : Forse sono pazzo ma dopo due settimane di palestra inizio già a vedere dei risultati - basic_roach : @valigiabr @RaffaellaRegoli @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Dopo tutto quello che avete passato durante il covid è… - basic_roach : @BelpietroTweet I virologhi hanno fatto tanti errori ma incolparli di non sapere nulla del virus appena apparve è r… - Michewolf : SPIEGA IL TUO TWITTER nome: un dio della mitologia norrena adottato dopo un viaggio in Islanda user: crasi anagra… -