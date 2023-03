Donnamaria squalificato dal GF Vip, ecco le prove del fattaccio: spuntano i video choc (Di venerdì 10 marzo 2023) Due puntate or sono, Alfonso Signorini non stava affatto scherzando quando ha riferito ai vipponi del GF Vip 7 della sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, spiegando che da quel momento in avanti non sarebbero più stati tollerati modi di fare o espressioni volgari e simili. Edoardo Donnamaria è stato squalificato ieri sera, andata meglio ad Edoardo Tavassi, che è stato solamente ammonito per via di una scena dai toni accesi. Nel corso della 40esima puntata, Alfonso Signorini e gli autori hanno preferito non trasmettere un’altra volta i due video incriminati, si sarebbe perso il senso di questi severi provvedimenti presi nei confronti di Edoardo Tavassi, ma, in particolare, di Edoardo Donnamaria. Le reazioni, al GF Vip 7, sono state forti. Antonella Fiordelisi non riusciva a smettere di singhiozzare tra le lacrime, così ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 marzo 2023) Due puntate or sono, Alfonso Signorini non stava affatto scherzando quando ha riferito ai vipponi del GF Vip 7 della sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, spiegando che da quel momento in avanti non sarebbero più stati tollerati modi di fare o espressioni volgari e simili. Edoardoè statoieri sera, andata meglio ad Edoardo Tavassi, che è stato solamente ammonito per via di una scena dai toni accesi. Nel corso della 40esima puntata, Alfonso Signorini e gli autori hanno preferito non trasmettere un’altra volta i dueincriminati, si sarebbe perso il senso di questi severi provvedimenti presi nei confronti di Edoardo Tavassi, ma, in particolare, di Edoardo. Le reazioni, al GF Vip 7, sono state forti. Antonella Fiordelisi non riusciva a smettere di singhiozzare tra le lacrime, così ...

