Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica dal GF Vip e parla di Antonella Fiordelisi | “Vederla piangere mi ha fatto stare male” – VIDEO

(Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardointervienelaal Grande Fratello Vip per via degli atteggiamenti inopportuni avuti nei confronti della fidanzatailladal GF Vip L’assistente di Forum si è collegato in diretta con RTL 102.5 dove lavora come speaker radiofonico prima di entrare nella Casa del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica dal GF Vip e parla di Antonella Fiordelisi: “Vederla piangere mi ha… - Novella_2000 : Edoardo Donnamaria rompe il silenzio e rilascia un'intervista dopo la squalifica #gfvip - virgivirgivivi : GF VIP Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica - Sabrina26465437 : Perché lo stuzzica sempre, ora ha detto che è contento della squalifica di Donnamaria, li rompe le scatole -

Edoardointerviene dopo la squalifica al Grande Fratello Vip per via degli atteggiamenti inopportuni avuti nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi .il silenzio dopo la squalifica dal GF Vip L'assistente di Forum si è collegato in diretta con RTL 102.5 dove lavora come speaker radiofonico prima di entrare nella Casa del GF Vip : ......ha mostrato ad Antonella alcune clip in cui è emersa una certa complicità fra Nicole e. ... Murgiail silenzio Dopo l'eliminazione dal reality show Nicole Murgia è tornata in possesso ...L'ex di Antonellail silenzio e sbotta: 'Ho i messaggi dei copioni' Antonella continua a ... protagonista non solo della sua tormentata storia d'amore con Edoardo, ma anche per i ...

Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip, silenzio rotto: parere su Antonella Blog Tivvù

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria rivela di sentire la mancanza di Antonella ...La quarantesima puntata è un’ode all’assurdo. Piovono provvedimenti disciplinari a casaccio ed Edoardo Donnamaria viene squalificato. Ammonizione per Tavassi, ennesimo due di picche per Nikita. È Prof ...