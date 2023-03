Donnamaria | le prime parole dopo la squalifica dal GFVip

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardoè statoto dal Grande Fratello Vip per aver alzato i toni durante uno scontro con Antonella Fiordelisi e questa mattina il suo primo pensiero è stato proprio per lei. In collegamento con RTL 102.5, l’ex assistente di Forum di Barbara Palombelli ha dichiarato: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere per me, quando sono andato via, mi ha fatto star male“. Edo D in diretta stamattina a #RTL1025 ##DONNALISI pic.twitter.com/YhijtJlo4D — Cucu Alberto (@ilbreano) March 10, 2023 E ancora: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il ...