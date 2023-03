Donna di Portici suicida in cella a Parigi | si indaga

Leggi su 2anews

(Di venerdì 10 marzo 2023) E’ stato aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte della 32enne originaria ditrovata impiccata in carcere a, dove era stata trasferita dopo un arresto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte, che risale al 21 gennaio scorso, di Gilda Ammendola, la 32enne trovata