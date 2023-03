Donald Trump sta cercando nuovi nomignoli per i suoi avversari (Di venerdì 10 marzo 2023) Riprendendo così una trovata efficace quanto crudele: sta prendendo di mira il Repubblicano più temibile, Ron DeSantis Leggi su ilpost (Di venerdì 10 marzo 2023) Riprendendo così una trovata efficace quanto crudele: sta prendendo di mira il Repubblicano più temibile, Ron DeSantis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La denuncia per diffamazione di Dominion Voting Systems sta rivelando sempre più opinioni sprezzanti di importanti… - Corriere : New York Times: «Procura di New York vicino a incriminazione di Donald Trump» - putino : L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato più volte che avrebbe potuto evitare la guerra in Ucrai… - ilpost : Donald Trump sta cercando nuovi nomignoli per i suoi avversari - MarcoToth4 : ++Donald #Trump sta per essere incriminato dal tribunale di #WashingtonDC .++ -

Nyt: 'La procura di New York vicina all'incriminazione di Trump' L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti ad una porno star. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York Times. I pubblici ministeri hanno ... La scommessa sbagliata di Putin e la ritrovata centralità della NATO Considerata un'alleanza anacronistica, messa in discussione da politici come Donald Trump ed Emmanuel Macron, fiaccata dagli insuccessi in Afghanistan, l'invasione russa dell'Ucraina ha dato nuova centralità all'Alleanza Atlantica. Che ora definisce la Russia come principale ... USA. La procura di New York vicino all'incriminazione di Trump. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente degli Stati Uniti rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti a una porno star. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York ... L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati diche l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti ad una porno star. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York Times. I pubblici ministeri hanno ...Considerata un'alleanza anacronistica, messa in discussione da politici comeed Emmanuel Macron, fiaccata dagli insuccessi in Afghanistan, l'invasione russa dell'Ucraina ha dato nuova centralità all'Alleanza Atlantica. Che ora definisce la Russia come principale ...L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati diche l'ex presidente degli Stati Uniti rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti a una porno star. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York ... Nyt: 'La procura di New York vicina all'incriminazione di Trump' Agenzia ANSA Nyt: "La procura di New York vicina all'incriminazione di Trump" L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti ad una porno s ... Usa, procura New York intede incriminare Trump Per il suo ruolo nei pagamenti segreti della pornostar Stormy Daniels. Il tycoon potrebbe essere chiamato a testimoniare davanti al Gran Giurì la prossima settimana ... L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti ad una porno s ...Per il suo ruolo nei pagamenti segreti della pornostar Stormy Daniels. Il tycoon potrebbe essere chiamato a testimoniare davanti al Gran Giurì la prossima settimana ...