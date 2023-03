Don Maurizio Patriciello in visita a Pietrelcina, incontro con studenti e fedeli (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minutoPadre Maurizio Patriciello, noto per il suo impegno pastorale e sociale nella cosiddetta “terra dei fuochi”, ha visitato nella giornata di ieri la comunità di Pietrelcina. Il sacerdote, parroco del Parco Verde di Caivano, ha trascorso la mattina presso la palestra comunale di fronte a una platea di studenti delle scuole medie dei tre plessi dell’I.C. “San Pio”: Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita. Tema dell’incontro, organizzato da scuola, parrocchia e Comune di Pietrelcina, è stato un confronto sul tema della legalità, vissuto nel ricordo di Pasquale Mandato, agente di custodia pietrelcinese ucciso dalla Camorra il 5 marzo del 1983. Ad interloquire con i giovani studenti anche Maria Grazia Mandato, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minutoPadre, noto per il suo impegno pastorale e sociale nella cosiddetta “terra dei fuochi”, hato nella giornata di ieri la comunità di. Il sacerdote, parroco del Parco Verde di Caivano, ha trascorso la mattina presso la palestra comunale di fronte a una platea didelle scuole medie dei tre plessi dell’I.C. “San Pio”:, Pago Veiano e Pesco Sannita. Tema dell’, organizzato da scuola, parrocchia e Comune di, è stato un confronto sul tema della legalità, vissuto nel ricordo di Pasquale Mandato, agente di custodia pietrelcinese ucciso dalla Camorra il 5 marzo del 1983. Ad interloquire con i giovanianche Maria Grazia Mandato, ...

