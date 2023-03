(Di venerdì 10 marzo 2023)12 marzo alle 14.00 su Rai1 nuovo appuntamento, il ventiseiesimo della stagione 2022-, conIn. La conduttrice accoglierà grandi ospiti dal mondo della televisione, della musica e del cinema. Nel salotto di, arriverà Giancarlo Giannini. L’attore, che dai giorni scorsi ha una stella a suo nome sulla celebre Walk of fame di Hollywood, si racconterà alla Signora della. Un’intervista attesissima tra carriera e vita privata. Spazio anche agli show di Rai1. Dapprima, con un’intervista a Milly Carlucci e la giuria de Il, che sarà anche coinvolta in un gioco misterioso, in seguito uno spazio dedicato a Thecon Maria Teresa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nic_dls00 : Gli ospiti di #DomenicaIn di domenica 12 marzo. C'è anche Milly Carlucci - Federic01996 : @MasterAb88 @Gi01992 @Montes1301 @nico_lai93 Pensavo lo usasse la domenica post amici per asfaltare Mara - gianlu_79 : RT @lorenzog31: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO 2023, THE VOICE E IL CANTANTE MASCHERATO #DomenicaIn #IlCantanteMascherato https://t… - lorenzog31 : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO 2023, THE VOICE E IL CANTANTE MASCHERATO #DomenicaIn #IlCantanteMascherato - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO 2023, THE VOICE E IL CANTANTE MASCHERATO -

Veniva da una famiglia debole, con un padre spacciatore e una madre inesistente', aveva detto il giornalista e scrittore ospite nel salotto diin , daVenier (che ora dovrà pure ...... dalla stessa Bonetti aCarfagna. Ma sarebbe stato lo stesso Renzi - che in un'intervista al ... Obiettivo: arrivare all'assemblea dicon un accordo in tasca per la presidenza del partito. ......che avrebbe rifiutato una proposta da 26.000 euro per essere presente aIn in quanto ne chiedeva 35.000. Trattativa arenata e a quanto pare non la vedremo negli studi Rai insieme a...

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 5 marzo 2023: scaletta e anticipazioni Today.it

E’ tornata a casa, ha condotto come sempre la sua Domenica In ma solo oggi ha scartato con Iaio i regali comprati per Nicola, per il nonno. Il marito di Mara Venier è tornato da Santo Domingo, di ...Domenica In sta portando avanti una trattativa difficile con una famosa artista che "ha rifiutato 26mila euro". Di chi si tratta