Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo 2023: anticipazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Difficile anche solo immaginare una domenica pomeriggio su Rai 1 senza Mara Venier, la ‘zia nazionale’. E senza il suo domenica In. Anche il 12 marzo, come da programma, la padrona di casa accoglierà i telespettatori e gli ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, nel suo salotto. Dove tutto è improvvisato. Tra risate, racconti di vita, interviste inedite e grandi emozioni. Ecco tutte le anticipazioni riportate come sempre, in anteprima, su TvBlog. Il Cantante Mascherato a domenica In Stando alle anticipazioni la puntata, in questa domenica di festa, si aprirà con Il Cantante Mascherato, lo spettacolo giallo-musicale condotto da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Difficile anche solo immaginare unapomeriggio su Rai 1 senza Mara Venier, la ‘zia nazionale’. E senza il suoIn. Anche il 12, come da programma, la padrona di casa accoglierà i telespettatori e gli, volti noti del mondo dello spettacolo, nel suo salotto. Dove tutto è improvvisato. Tra risate, racconti di vita, interviste inedite e grandi emozioni. Ecco tutte leriportate come sempre, in anteprima, su TvBlog. Il Cantante Mascherato aIn Stando allela puntata, in questadi festa, si aprirà con Il Cantante Mascherato, lo spettacolo giallo-musicale condotto da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Non ho ancora deciso chi giocherà. Devo pensare anche alla gestione delle forze considerata la partita… - CorriereCitta : Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo 2023: anticipazioni #domenicain - bukerex27 : @jhonloyyylee @Giampy_Ass Gnoooohhh e ora chi allieterà la domenica sera? - PerilliGiusepp1 : @Virna25marzo @LaVeritaWeb Sapete cosa, sono loro quelli che la domenica e nei giorni di festa entrando in chiesa c… - sini434 : @romeoagresti @GoalItalia Domenica devono giocare Soule e Iling Jr e facciamo riposare chi deve riposare. Abbiamo d… -