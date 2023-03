Dolci | trasformisti e adatti a tutte Sono i balsami struccanti | un gesto tutto da scoprire

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 marzo 2023) In inglese si chiama cleansing balm: il balsamo struccante è adatto ale pelli, da quelle più secche e sensibili fino a quelle mature, perché, nonostante la sua delicatezza, offre una pulizia profonda a fine giornata. Facile da usare, è molto comodo perché in solorimuove anche il make up. Ecco come si usa.: i migliori e come sceglierli guarda le foto Leggi anche ›: come sceglierli per una pelle pulita. Dal burro all’acqua ...