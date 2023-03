DNA, in radio il nuovo singolo di Sophie and the Giants con MEARSY (Di venerdì 10 marzo 2023) L’artista multiplatino regina delle classifiche radio Sophie and the Giants pubblica venerdì 10 Marzo il nuovo esplosivo singolo “DNA” feat MEARSY, disponibile in digitale e per la rotazione radiofonica.Luci al neon, sintetizzatori, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare: è questo il “DNA sound” di Sophie.“Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto questo pezzo proprio per rappresentare questo sentimento”, racconta l’artista. Testo – DNA – Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) L’artista multiplatino regina delle classificheand thepubblica venerdì 10 Marzo ilesplosivo“DNA” feat, disponibile in digitale e per la rotazionefonica.Luci al neon, sintetizzatori, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare: è questo il “DNA sound” di.“Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto questo pezzo proprio per rappresentare questo sentimento”, racconta l’artista. Testo – DNA – Segui ZON.IT su Google News.

