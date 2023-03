Divorzio Totti-Blasi, salta il matrimonio con Noemi Bocchi: cosa è successo (Di venerdì 10 marzo 2023) Solamente fino a poche settimane fa si sventolava la bandiera della pace, della fine pacifica e consensuale. Ma se c’è una certezza in questa vita, è che le cose cambiano. E anche rapidamente. Di fatto, la separazione consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è che un lontano ricordo ad oggi. Il Divorzio, infatti, e tutto il suo corollario, è destinato ad andare per le lunghe, senza che si arrivi ad un accordo in modo rapido e celere. Ma cosa è successo? Francesco Totti e Ilary Blasi, scontro in tribunale: nessun accordo sulla separazione, ultime news Nessun accordo consensuale per il Divorzio Totti – Ilary Succede che non ci si trova ancora, per la chiusura definitiva. L’ex coppia Totti-Ilary, ora, deve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Solamente fino a poche settimane fa si sventolava la bandiera della pace, della fine pacifica e consensuale. Ma se c’è una certezza in questa vita, è che le cose cambiano. E anche rapidamente. Di fatto, la separazione consensuale tra Ilarye Francesconon è che un lontano ricordo ad oggi. Il, infatti, e tutto il suo corollario, è destinato ad andare per le lunghe, senza che si arrivi ad un accordo in modo rapido e celere. Ma? Francescoe Ilary, scontro in tribunale: nessun accordo sulla separazione, ultime news Nessun accordo consensuale per il– Ilary Succede che non ci si trova ancora, per la chiusura definitiva. L’ex coppia-Ilary, ora, deve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Divorzio Totti-Blasi, salta il matrimonio con Noemi Bocchi: cosa è successo - rtl1025 : ?? #Totti e #IlaryBlasi in tribunale: udienza fissata per il 14 marzo. Il settimanale gente anticipa gustosi retrosc… - ilgiornale : Secondo le ultime indiscrezioni Totti avrebbe voluto sposare Noemi al più presto, ma il mancato accordo di divorzio… - tempoweb : #Totti e #Ilary tornano in tribunale. 'Divorzio alla romana', la bomba di #Brindani #9marzo #iltempoquotidiano… - redazionerumors : [Trending now] Il legale di #IlaryBlasi, Alessandro Simeone, ha fermamente negato l'esistenza dei presunti messaggi… -