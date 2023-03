Divieto trasferta tifosi Eintracht | Piantedosi non rivendica la paternità del provvedimento Corsport

(Di venerdì 10 marzo 2023) Fa discutere, soprattutto in Germania, ldiimposto aidell’che non potranno assistere alla gara di ritorno, a Napoli, tra gli azzurri e i tedeschi. Scrive il Corriere dello Sport che ildiè stato contestato in Germania, anche daidel Bayern che mercoledì sera hanno dedicato uno striscione non proprio elegante al ministroche comunque nonladel(contrariamente a quanto fece con ildiper due mesi aidi Roma e Napoli dopo gli scontri sull’A1), firmato dal prefetto di Napoli su precisa indicazione del Casms. Il prefetto fa ...

... tifosi Eintracht Francoforte attacca la decisione del governo italiano di vietare laai tifosi dell'Eintracht, sostiene che l'Italia non sia in grado di garantire la sicurezza e minimizza ...tifosi Eintracht le motivazioni Nel provvedimento emanato dal Prefetto si legge che il ... ma anche per la 'possibile partecipazione alladi gruppi di tifosi dell'Atalanta, gemellati ...1 Il prefetto della città di Napoli, in coordinamento con il Ministero dell'Interno, ha emanato un decreto che vieta alla SSC Napoli di vendere biglietti per i tifosi dell'Eintracht Francoforte. A ...

Divieto trasferta, l’Eintracht protesta: “Inaccettabile! Stiamo lavorando per fare causa” Tutto Napoli

ROMA - Quella che secondo i dirigenti dell'Eintracht si configura come «un'ingerenza grave e inaccettabile dello Stato italiano» è, in realtà, una scelta che le nostre autorità hanno preso a mente fre ...