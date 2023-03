Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dacicus22 : @Stebox2 @Ingrid06506718 Ma possono avere come motivo tante cose ! Chi soffre di sclerosi multipla spesso soffre di… - swamilee : RT @stefano_toschi: @swamilee Può dare disturbi gastrointestinali ipoglicemia pancreatite acuta - stefano_toschi : @swamilee Può dare disturbi gastrointestinali ipoglicemia pancreatite acuta - infoitsalute : Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali - robanza1 : RT @bambinogesu: L'intervista alla dottoressa Antonella Diamanti sui disturbi gastrointestinali nei bambini colpiti dal #Covid19 ? -

... ha potenziali effetti collaterali come problemi, dolore addominale, nausea, ... e negli adolescenti, che in America e non solo, ne fanno largo uso, e possono portare a gravi...Le malattie fisiologiche croniche (problemidel sonno) possono essere osservate come problemi coesistenti e potrebbero predisporre o essere la conseguenza del disturbo (...Ammalarsi di Covid - 19 moltiplica il rischio di sviluppareentro un anno dall'infezione. Tra chi ha avuto Covid, rispetto a chi non è mai stato contagiato da Sars - CoV - 2, la probabilità di soffrire a lungo termine di problemi a ...

Disturbi gastrointestinali: dopo l'infezione da Covid il rischio cresce, anche a distanza di un anno Vanity Fair Italia

Sebbene le persone colpite da Covid in forma grave presentassero già un rischio più elevato di problemi gastrointestinali, si è notato un aumento del rischio a lungo termine anche nei casi di infezion ...Molti disturbi dell’apparato gastrointestinale dipendono da intolleranze alimentari, termine che racchiude un vasto gruppo di reazioni avverse al cibo basate sulla suscettibilità individuale che, cont ...