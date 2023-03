Disorganiche e inadeguate le misure adottate dal CdM a Cutro' Il Centro Astalli boccia la stretta sui migranti Betori e Aloise | ' disumano

(Di venerdì 10 marzo 2023) ... si prefigura unama bisognerà attendere il testo in Gazzetta per capire esattamente in che termini. Il comunicato di Palazzo Chigi si limita ad affermare che "si definisce meglio la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FarodiRoma : “Disorganiche e inadeguate le misure adottate dal Consiglio dei Ministri a Cutro”. Il Centro Astalli boccia la stre… -

... fermare i movimenti primari, aumentare i centri per il rimpatrio, restringere il permesso di soggiorno per casi speciali, rimodulare i decreti flussi sono misureper gestire ...... fermare i movimenti primari, aumentare i centri per il rimpatrio, restringere il permesso di soggiorno per casi speciali, rimodulare i decreti flussi sono misureper gestire ...... fermare i movimenti primari, aumentare i centri per il rimpatrio, restringere il permesso di soggiorno per casi speciali, rimodulare i decreti flussi sono misureper gestire ...

Consiglio dei Ministri a Cutro: Ripamonti (Centro Astalli), "Misure ... Servizio Informazione Religiosa

“Inasprire le pene, parlare indistintamente di trafficanti e scafisti, aumentare i centri per il rimpatrio, restringere il permesso di soggiorno per casi speciali, rimodulare i decreti flussi sono ...