Disoccupati tentano irruzione nel Comune di Napoli, respinti dalle forze dell'ordine (Di venerdì 10 marzo 2023) Disoccupati aderenti alle sigle '7 novembre' e 'Cantiere Scampia' hanno provato a forzare il cordone di forze dell'ordine davanti al Comune. Momenti di tensione davanti alla sede del Comune, a Napoli, in piazza Municipio. Disoccupati aderenti alle sigle '7 novembre' e 'Cantiere Scampia' hanno provato a forzare il cordone di forze dell'ordine davanti al Comune

