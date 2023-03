Disavventura per gli inviati Prime Video: aereo Londra-Milano troppo pesante, Alessia Tarquinio traduce in italiano (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Curioso siparietto quello andato in scena sul volo ITA da Londra a Milano Linate, sul quale erano presenti anche gli inviati di Amazon Prime VIDEO dopo la sfida tra Tottenham e Milan. Come riferito in un tweet di Alessandro Alciato, il volo non poteva partire perché “troppo pesante” e l’equipaggio ha chiesto se ci fossero volontari disposti a scendere. Una situazione difficile e resa ancor più complicata dal fatto che l’equipaggio non parlasse italiano. Ci ha pensato quindi la giornalista Alessia Tarquinio a tradurre l’annuncio a tutti i passegeri. Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Curioso siparietto quello andato in scena sul volo ITA daLinate, sul quale erano presenti anche glidi Amazondopo la sfida tra Tottenham e Milan. Come riferito in un tweet di Alessandro Alciato, il volo non poteva partire perché “” e l’equipaggio ha chiesto se ci fossero volontari disposti a scendere. Una situazione difficile e resa ancor più complicata dal fatto che l’equipaggio non parlasse. Ci ha pensato quindi la giornalistaa tradurre l’annuncio a tutti i passegeri. Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Disavventura per gli inviati #PrimeVideo: aereo #Londra-#Milano troppo pesante, ma l'equipaggio non parla italiano… - fanpage : Una disavventura con l’app di Deliveroo per il mago dell’informatica Salvatore Aranzulla - Open_gol : Il divulgatore informatico ha pubblicato un lungo post su Facebook per raccontare la sua disavventura - Kochiirusu : @matteocaccia Amico mio, due coglioni non sono esattamente rappresentativi di un’intera nazione. Dispiace per la di… - TSOWrestling : Brutta disavventura per il campione #TSOW #TSOS -