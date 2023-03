Disastro Ferrari, la grande fuga di Sanchez: tutti gli scenari dopo l'addio (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è dimesso David Sanchez, che per chi segue con passione Formula 1 e Ferrari non ha bisogno di presentazioni. Chi invece osserva con distacco potrebbe non conoscerne il nome, che qui racchiudiamo in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è dimesso David, che per chi segue con passione Formula 1 enon ha bisogno di presentazioni. Chi invece osserva con distacco potrebbe non conoscerne il nome, che qui racchiudiamo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiVisPacem1970 : #Ferrari #DavidSanchez capo progettista aerodinamico rassegna le dimissioni per andare in McLaren In soldoni signif… - infoitsport : Terremoto in Ferrari dopo il disastro in Bahrain - Balu875651831 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il capo degli ingegneri aerodinamici Ferrari David Sanchez si è dimesso con effetto immediato - gelso02 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il capo degli ingegneri aerodinamici Ferrari David Sanchez si è dimesso con effetto immediato - fanpage : ULTIM'ORA Il capo degli ingegneri aerodinamici Ferrari David Sanchez si è dimesso con effetto immediato -