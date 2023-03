Diretta Spezia - Inter | ora LIVE la partita di oggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dalla_SerieA : Spezia-Inter, dove vederla in tv Sky o Dazn - - NotizieIN : Spezia-Inter Streaming Gratis: Dove Vedere la Partita di Serie A - sportli26181512 : Spezia-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari: Spezia e Inter in campo oggi, venerdì 10 marzo alle ore 20.4… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Spezia Inter in streaming gratis? Guarda il match in diretta: Se hai cliccato su questo… - TuttocalcioS : Parte la 26esima di #SerieA! Alle 20:45, lo Spezia in cerca di punti salvezza ospita un'Inter dal rendimento catast… -

...per lo, con Semplici che ha solo tre punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Un buon risultato può essere fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Segui la cronaca in...... in programma al "Picco" alle 20.45 di venerdì 10 marzo, sarà trasmessa intv e in streaming da Dazn .(4 - 2 - 3 - 1): Dragowski - Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou - Bourabia, Ekdal - ...- Inter, impegno da non sottovalutare per i nerazzurri e banco di prova per il nuovo allenatore dei bianconeri: guardala in ...

Come vedere Spezia-Inter in diretta streaming (Serie A) Punto Informatico

• Spezia-Inter è il primo anticipo della 26ª giornata di serie A: LEGGI QUI dove vederlo in tv. • Le probabili formazioni Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, ...Spezia-Inter-sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn. In streaming la partita sara visibile sull'app di Dazn. Cronaca testuale su www.gazzetta.it. Spezia-Inter sarà giocata stasera (ore 20,45 ...