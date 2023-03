Diretta Spezia - Inter 2 - 1 | LIVE segna Nzola su rigore!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunday_ky : E facciamo un giro alle live in diretta sul tubo di canali interisti... Enorme delusione ovviamente anche per i ra… - geniazze : RT @repubblica: Serie A, Spezia-Inter 2-1: decidono Maldini e Nzola. Lukaku segna un rigore, ma Lautaro lo sbaglia - TullLuca : RT @emmabaccaglio: Spezia - Inter Serie A 2022 - la Repubblica Post #intemporeale #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? - internewsit : Spezia-Inter 2-1, fine. Sconfitta clamorosa, una tragedia in trasferta [LIVE] - - ChuchoCastroP : RT @repubblica: Serie A, Spezia-Inter 2-1: decidono Maldini e Nzola. Lukaku segna un rigore, ma Lautaro lo sbaglia -

...per lo, con Semplici che ha solo tre punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Un buon risultato può essere fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Segui la cronaca in...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Alberto Picco' di La. FORMAZIONI UFFICIALI- INTERSPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Caldara, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski,...Ospiti dati largamente favoriti con segno '2' quotato mediamente 1.45 Cronaca della partita con commento e tabellino [ AGGIORNA LADI- INTER ] RISULTATO IN- INTER 0 -...

Diretta Spezia - Inter (2-1) Serie A 2022 la Repubblica

Il 2-0 inflitto al Lecce ha permesso all'Inter di riprendersi il secondo posto in solitaria della Serie A: ora sono 50 i punti in classifica, ventinove in più rispetto allo Spezia. Al contrario dei ne ...Spezia-Inter, errore di Lautaro dal dischetto ... Come si è visto molto bene in diretta, lo stesso belga è apparso tra il sorpreso e l’arrabbiato per la decisione di Lautaro (c’era l’ok di Inzaghi) ...