Diretta Spezia - Inter 0 - 0: LIVE Lautaro sbaglia un rigore! (Di venerdì 10 marzo 2023) La 26ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Spezia e Inter allo Stadio Picco. Dopo il trionfo contro il Lecce, i nerazzurri di Inzaghi sono a caccia di una nuova vittoria per presentarsi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023) La 26ª giornata di Serie A si apre con la sfida traallo Stadio Picco. Dopo il trionfo contro il Lecce, i nerazzurri di Inzaghi sono a caccia di una nuova vittoria per presentarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttointer24 : Spezia-Inter 0-0, Dragowski neutralizza Lautaro: segui la Serie A in Diretta Live ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - tv_1click : ?? ???????? ???????????? ???? ?? ?? Spezia?? Inter ???? | Seria A Italia | #SPEINT ?? Dirett… - LucaColucci1 : RT @Calciodiretta24: Spezia - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - twitztream : Spezia vs Inter Milan in diretta Serie A direct stream ?? - internewsit : LIVE - Spezia-Inter 0-0, Dragowski para il calcio di rigore a Lautaro Martinez - -